Качественная российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию

Чистая нефть из России поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба". В настоящее время идет ее транспортировка на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба белорусского государственного концерна "Белнефтехим".



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"2 мая нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Белоруссии. Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча", - сказано в сообщении.

Напомним, что проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию, начались в середине апреля. 30 апреля "Гомельтранснефть" полностью остановила прием нефти из России для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода. В свою очередь "Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов. В компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.