Белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим" предварительно подсчитал сумму ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба".
Информацию, сообщает пресс-служба концерна, специалисты уже отправили в Министерство энергетики Российской Федерации.
Предварительную сумму ущерба, отметили в пресс-службе "Белнефтехиме", в российском ведомстве узнали еще 31 мая 2019 года.
Также в белорусском государственном концерне отметили, что в связи с еще продолжающимися на сегодняшний день работами по налаживанию ситуации с некачественной нефтью, точную сумму ущерба назвать пока не предоставляется возможным.
Отметим, что на данный момент на территории Белоруссии остается еще около 760 тысяч тонн загрязненной нефти.
Примечательно, что пресс-служба концерна не стала афишировать и предварительную сумму ущерба.
Напомним, что концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти в апреле текущего года. В постсоветскую республику российская нефть поступала по нефтепроводу "Дружба".
Целый ряд белорусских нефтеперерабатывающих заводов и предприятий понес в связи с поставками российской стороной некачественной нефти значительные убытки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что венгерская нефтегазовая компания взяла на хранение российскую некачественную нефть.
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