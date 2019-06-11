"Белнефтехим" оценил ущерб от загрязнения нефтепровода "Дружба"

Белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим" предварительно подсчитал сумму ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба".



Чистая российская нефть начала поступать в Польшу / Новости от 10.06.2019 08:41

Информацию, сообщает пресс-служба концерна, специалисты уже отправили в Министерство энергетики Российской Федерации.

Предварительную сумму ущерба, отметили в пресс-службе "Белнефтехиме", в российском ведомстве узнали еще 31 мая 2019 года.

Также в белорусском государственном концерне отметили, что в связи с еще продолжающимися на сегодняшний день работами по налаживанию ситуации с некачественной нефтью, точную сумму ущерба назвать пока не предоставляется возможным.

Отметим, что на данный момент на территории Белоруссии остается еще около 760 тысяч тонн загрязненной нефти.

Примечательно, что пресс-служба концерна не стала афишировать и предварительную сумму ущерба.

Напомним, что концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти в апреле текущего года. В постсоветскую республику российская нефть поступала по нефтепроводу "Дружба".

Целый ряд белорусских нефтеперерабатывающих заводов и предприятий понес в связи с поставками российской стороной некачественной нефти значительные убытки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что венгерская нефтегазовая компания взяла на хранение российскую некачественную нефть.

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