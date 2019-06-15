В Токио заявили, что не видят причастности Ирана к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе на доказательствах, предоставленных США. Японское правительство просит Соединенные Штаты предоставить дополнительные сведения, которые бы прямо подтверждали причастность Ирана к атакам.
Аналогичное заявление сделал и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. По его словам, существующие доказательства не позволяют связать атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе с каким-либо государством. Однако шейх отметил, что это "мог быть Иран", поскольку следователи выявили применение технологии взрыва снаружи судна под водой, которую не могут использовать преступные группировки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что причиной возгорания на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе могла стать техническая неисправность.
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