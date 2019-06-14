Пожар на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе мог стать следствием технического сбоя, а не нападения. Об этом заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.
По его словам, пожар на одном из судов возник в средней части, а на втором - в машинном отделении. Пока нет никаких доказательств того, что танкеры были торпедированы или подорваны магнитными минами, как утверждают американские военные.
Окончательный ответ о причинах пожаров должны дать те страны, под флагом которых шли оба танкера.
Ранее Министерство обороны США обвинило Иран в нападении на суда, не представив конкретных доказательств. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что обвинения о причастности Тегерана к атакам на танкеры являются бездоказательными.
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