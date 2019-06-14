СМИ: причиной возгорания танкеров в Оманском заливе стала техническая неисправность

Пожар на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе мог стать следствием технического сбоя, а не нападения. Об этом заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.



Атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе / Новости от 13.06.2019 12:17

По его словам, пожар на одном из судов возник в средней части, а на втором - в машинном отделении. Пока нет никаких доказательств того, что танкеры были торпедированы или подорваны магнитными минами, как утверждают американские военные.

Окончательный ответ о причинах пожаров должны дать те страны, под флагом которых шли оба танкера.

Ранее Министерство обороны США обвинило Иран в нападении на суда, не представив конкретных доказательств. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что обвинения о причастности Тегерана к атакам на танкеры являются бездоказательными.