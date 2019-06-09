Молдавский парламент продолжит работу, несмотря на решение и.о. президента

Пресс-служба Молдавского парламента сообщила о проведении пленарного заседания 10 июня. Депутаты соберутся для обсуждения повестки дня, несмотря на решение и.о. президента страны Павла Филипа.



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Парламентарии не признают решение Конституционного суда о передаче полномочий президента страны премьер-министру, и, соответственно, решение Филипа о роспуске парламента. Также в пресс-службе отметили, что парламентское бюро вечером 10 июня сформирует повестку дня для депутатов на 11 июня.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что парламент Молдавии признал страну "захваченным государством".

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