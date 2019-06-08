Президент Молдавии Игорь Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву. Накануне Конституционный суд узаконил роспуск парламента страны из-за его неспособности сформировать правительство до 7 июня.
"Не выходите на протесты, не блокируйте здания парламента и правительства, потому что ставка на то, чтобы вывести вас на улицу и внедрить несколько сотен провокаторов. Останьтесь дома, со своими семьями, с детьми. Не позволяйте превратить себя в пушечное мясо", - сказал президент, цитирует его издание Point.
Глава государства добавил, что не стал подписывать указ о роспуске парламента и решил проконсультироваться с представителями фракций. По его мнению, еще существует возможность компромисса.
Додон не исключил, что Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело против депутатов парламента и объявит новое голосование по кандидатуре главы правительства попыткой переворота.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что парламент Молдавии не может выбрать новое правительства с начала своей работы в новом составе.
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