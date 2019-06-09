Власти Мексики обещают гумпомощь мигрантам, которые направляются в США

Президент Мексики Лопес Обрадор сообщил, что власти страны будут предоставлять гуманитарную помощь мигрантам, которые ждут решения по своему запросу в США. Глава государства пообещал мигрантам защитить их права, а также разрешить им получать образование и работать в Мексике, пока они ожидают решения от американских властей.



США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США приостановили введение 5-процентной пошлины на мексиканские товары, поскольку достигли мирового соглашения по мигрантам. Как написал американский президент на своей странице в Twitter, Мексика предпримет "беспрецедентные шаги" для пресечения нелегальной миграции. На всей территории страны будут развернуты силы национальной гвардии, особый акцент будет сделан на охране южных границ. В совместной декларации говорится о том, что Мексика примет меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, а также их незаконными финансовыми и транспортными сетями.

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