Президент США Дональд Трамп завил о заключении миграционного соглашения с делегацией из Мексики. Введение 5-процентной пошлины на весь мексиканский импорт "приостановлено на неопределенный срок".
Как написал американский президент на своей странице в Twitter, Мексика предпримет "беспрецедентные шаги" для пресечения нелегальной миграции. На всей территории страны будут развернуты силы национальной гвардии, особый акцент будет сделан на охране южных границ. В совместной декларации говорится о том, что Мексика примет меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, а также их незаконными финансовыми и транспортными сетями.
Все мигранты, которые пересекут границу с США, будут возвращены в Мексику, чтобы "дождаться рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища". В свою очередь власти США пообещали ускорить процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и завершения процедуры выдворения.
В конце мая президент США объявил о своих планах ввести пошлину на весь импорт из Мексики с 10 июня в том случае, если Мексика не решит проблему миграции.
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