Трамп "наказал" Мексику за нелегалов 5-процентными пошлинами

Президент США Дональд Трамп ввел 5-процентные пошлины на все товары из Мексики из-за непрекращающегося потока мигрантов.



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Более того, Трамп пригрозил, что пошлина будет расти пока правительство Мексики бездействует в отношении мигрантов. Президент США пообещал, что отменит пошлины если Мексика прекратит поток мигрантов в США.