Греция сфальсифицировала данные статистики для вступления в еврозону

Власти Греции сфальсифицировали переданные Евростату данные статистики о своих экономических показателях.



Греция разрушит миф о Евросоюзе?

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Эти данные, напомнил специалист, открыли в 2001-м году Греции путь в еврозону.

"Валютный союз должен быть надежнее брака", - заявил Жан-Клод Юнкер. Иначе, подчеркнул глава Еврокомиссии, никто не будет доверять еврозоне. Греция же, указал Юнкер, стала ее членом обманным путем.

Это диктует необходимость проверять все данные гораздо тщательнее, подытожил Жан-Клод Юнкер.

Также он признался, что до сих пор не может себе простить вступление Греции в еврозону. Дело в том, что в 2001-м году Жан-Клод Юнкер, как глава Министерства финансов Люксембурга, выступал против того, чтобы независимые европейские статистические ведомства оценивали данные, которые предоставляют государства.

Лишь спустя годы, посетовал Юнкер, он и его коллеги поняли, что создание Евростата - статистической службы Европейского союза - отличное решение.

Отметим, что Грецию уличали в фальсификации статических данных несколько раз. Так, например, Афины соврали и об уровне государственного долга. Это, напомним, привело к затяжному кризису общей задолженности еврозоны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция осудила Турцию за ее интерес к природным богатствам Кипра.

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