Греция осудила Турцию за ее интерес к природным богатствам Кипра

Греция осуждает действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра.
Анкара требует Афин прекратить свои незаконные действия.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос.
Напомним, что Турция отправила свое буровое судно "Фатих" в исключительную экономическую зону Кипра. Там были обнаружены богатые месторождения газа. Турецкая сторона же считает, что имеет право на природные богатства в данном регионе.
Отметим, что страны Европейского союза также поддержали Кипр.
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