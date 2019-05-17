Греция осудила Турцию за ее интерес к природным богатствам Кипра

Греция осуждает действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра.



Турция и Греция на грани войны?

Анкара требует Афин прекратить свои незаконные действия.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос.

Напомним, что Турция отправила свое буровое судно "Фатих" в исключительную экономическую зону Кипра. Там были обнаружены богатые месторождения газа. Турецкая сторона же считает, что имеет право на природные богатства в данном регионе.

Отметим, что страны Европейского союза также поддержали Кипр.