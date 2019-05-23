Зеленский захотел управлять страной через приложение

Президент Украины Владимир Зеленский посетил форум интернет-инноваций, на котором рассказала о желании создать приложение "Страна в смартфоне". По мнению Зеленского, политикам было бы удобно управлять страной из своего телефона.



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"Вы можете посчитать меня мечтателем, или даже наивным человеком, но я правда хочу, чтобы у нас появилось такое удобное приложение "Страна в смартфоне". Было бы очень круто, если бы мы стали первой в мире страной, которая реализует такое. Это не просто какие-то новости или сводки. Суть в том, чтобы реально контролировать какие законопроекты рассматриваются Верховной Радой, какие петиции публикуются народом", - рассказал президент.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала предвыборное обещание Владимира Зеленского, в котором он обещал провести прямые переговоры с Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.

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