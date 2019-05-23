Южная Корея не поддержала США в вопросе санкций против Huawei

Власти Южной Кореи дистанцировались от требования США запретить использование мобильной связи, предоставляемой с помощью оборудования компании Huawei. Об этом сообщило южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.



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По информации издания, США потребовали от Южной Кореи полностью запретить на территории государства покрытие мобильной сети, которое осуществляется с использованием оборудования Huawei. Особое внимание в США уделили "уязвимым районам", где расположены американские военные объекты.

В свою очередь, южнокорейские власти заявили, что не могут вмешиваться в дела частного бизнеса, однако предупреждение "об опасности использования оборудования компании" приняли к сведению. По предварительным подсчетам, запрет оборудования компании Huawei на территории Южной Кореи обойдется южнокорейскому бизнесу в несколько миллиардов долларов убытков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об увеличении предложений на вторичном рынке смартфонов Huawei после прекращения сотрудничества между производителем и Google. Владельцы Huawei стали избавляться от гаджетов.

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