Власти Южной Кореи дистанцировались от требования США запретить использование мобильной связи, предоставляемой с помощью оборудования компании Huawei. Об этом сообщило южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
По информации издания, США потребовали от Южной Кореи полностью запретить на территории государства покрытие мобильной сети, которое осуществляется с использованием оборудования Huawei. Особое внимание в США уделили "уязвимым районам", где расположены американские военные объекты.
В свою очередь, южнокорейские власти заявили, что не могут вмешиваться в дела частного бизнеса, однако предупреждение "об опасности использования оборудования компании" приняли к сведению. По предварительным подсчетам, запрет оборудования компании Huawei на территории Южной Кореи обойдется южнокорейскому бизнесу в несколько миллиардов долларов убытков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об увеличении предложений на вторичном рынке смартфонов Huawei после прекращения сотрудничества между производителем и Google. Владельцы Huawei стали избавляться от гаджетов.
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