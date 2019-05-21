Сервисы объявлений фиксируют рост продаж смартфонов Huawei

После прекращения сотрудничества между компаниями Google и Huawei, количество объявлений о продаже смартфонов китайской фирмы на сервисе объявлений "Юла" выросло на 11%.



Google прекращает сотрудничество с Huawei / Новости от 20.05.2019 10:06

По данным представителя торговой площадки, число продаж смартфонов осталось на прежнем уровне, однако поиск объявлений о покупке продукции Huawei снизился на 7%.

Напомним, 19 мая компания Google временно приостановила сотрудничество с Huawei, после внесения фирмы в черный список Министерства торговли США. Как пояснили в американской компании, пользователи смартфонов Huawei лишатся доступа к обновлениям операционной системы Android. Все последующие серии смартфонов выйдут в продажу без приложений Google Play Store и Gmail. Кроме того, китайская компания потеряет право на техническую поддержку.

Пользователи нынешних устройств Huawei смогут использовать текущую версию Android, все сервисы и приложения Google продолжат свою работу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что официальный представить Министерства иностранных дел Китая Лу Кан пообещал внимательно следить за развитием ситуации с компанией Huawei. Он не стал уточнять, предпримут ли китайские власти какие-либо ответные шаги.

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Сервисы Google продолжат работу на существующих смарфонах Huawei