После прекращения сотрудничества между компаниями Google и Huawei, количество объявлений о продаже смартфонов китайской фирмы на сервисе объявлений "Юла" выросло на 11%.
По данным представителя торговой площадки, число продаж смартфонов осталось на прежнем уровне, однако поиск объявлений о покупке продукции Huawei снизился на 7%.
Напомним, 19 мая компания Google временно приостановила сотрудничество с Huawei, после внесения фирмы в черный список Министерства торговли США. Как пояснили в американской компании, пользователи смартфонов Huawei лишатся доступа к обновлениям операционной системы Android. Все последующие серии смартфонов выйдут в продажу без приложений Google Play Store и Gmail. Кроме того, китайская компания потеряет право на техническую поддержку.
Пользователи нынешних устройств Huawei смогут использовать текущую версию Android, все сервисы и приложения Google продолжат свою работу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что официальный представить Министерства иностранных дел Китая Лу Кан пообещал внимательно следить за развитием ситуации с компанией Huawei. Он не стал уточнять, предпримут ли китайские власти какие-либо ответные шаги.
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Сервисы Google продолжат работу на существующих смарфонах Huawei
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