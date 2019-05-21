США и страны Прибалтики договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики

Страны Прибалтики и Соединенные Штаты Америки договорились развивать свое сотрудничество в сфере энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте.
Согласно предоставленной информации, соответствующая договоренность была достигнута на прошедшей недавно в Киеве, столице Украины, рабочей встрече секретаря по энергетики США Рика Перри и глав Литвы, Латвии и Эстонии.
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