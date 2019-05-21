Назарбаев передал Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал действующему главе Украины Владимиру Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность.
Об этом сообщает пресс-служба сената парламента Казахстана.
На торжественной инаугурации избранного президента Владимира Зеленского присутствовал заместителя председателя сената парламента Казахстана Бектас Бекназаров. Он-то и передал действующему главе Украины поздравления как от Назарбаева, так и всего казахстанского народа.
Сообщается, что Бекназаров пожелал Зеленскому успехов в его работе на благо "дружественного народа Украины".
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