Назарбаев передал Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал действующему главе Украины Владимиру Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность.



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Об этом сообщает пресс-служба сената парламента Казахстана.

На торжественной инаугурации избранного президента Владимира Зеленского присутствовал заместителя председателя сената парламента Казахстана Бектас Бекназаров. Он-то и передал действующему главе Украины поздравления как от Назарбаева, так и всего казахстанского народа.

Сообщается, что Бекназаров пожелал Зеленскому успехов в его работе на благо "дружественного народа Украины".