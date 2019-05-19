С президентским сроком Порошенко завершилась и декоммунизация

Выступая на мероприятии посвященном Дню памяти жертв политических репрессий, в свой последний день в качестве президента Украины, Петр Порошенко заявил об окончании процесса "декоммунизации". Он призвал жителей страны ни в коем случае не "реанимировать русский мир", чтобы не допустить "коммунистический террор".



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Напомним, нормативно-правовые акты о "декоммунизации" были приняты украинским парламентом в 2015 году. В рамках избавления от коммунистического наследия правительство Украины инициировало снос памятников советским вождям и солдатам, а также переименовывало улицы и населенные пункты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об абсурдном решении Верховной Рады переименовать Днепропетровск в Днипро.

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