В Молдавии провели социологическое исследование на тему вступления страны в НАТО. Большинство жителей высказались против вхождения в коалицию.
Опрос, предоставленный Ассоциацией социологов и демографов Молдавии показал, что в случае проведения свободного референдума, 54% жителей страны отказались бы от вступления в Североатлантический альянс. Полностью поддержали эту инициативу только 22% опрошенных.
Еще 9% респондентов заявили, что не приняли бы участие в голосовании, 9,6% затруднились дать конкретный ответ на этот вопрос, а 4,3% граждан заявили, что не знакомы с деятельностью НАТО.
В молдавской конституции официально закреплен статус нейтралитета. Но республика с 1994 года сотрудничает с Североатлантическим альянсом с 1994 года по индивидуальной программе партнерства.
С минувшего года правящая партия Молдавии активно агитирует за вступление страны в ЕС и НАТО, президент страны Игорь Додон не поддерживает данную инициативу. По мнению главы государства, отказ от суверенитета приведет к дестабилизации обстановки на Балканах.
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