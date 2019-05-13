Суд Пекина приговорил экс-замминистра финансов КНР к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Пекина признал бывшего заместителя главы Министерства финансов Китайской народной республики виновным в коррупции.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Чжан Шауочун пробудет за решеткой 15 лет своей жизни.
Также, сообщают китайские средства массовой информации, он обязан выплатить штраф в размере 6 миллионов юаней.
В общей сложности же Чжан Шауочун за 23 года работы на различных должностях присвоил себе имущество и денежные средства на общую сумму в 67 миллионов юаней.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российского журналиста не похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Там состоится только церемония прощания.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.