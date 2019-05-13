Суд Пекина приговорил экс-замминистра финансов КНР к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Пекина признал бывшего заместителя главы Министерства финансов Китайской народной республики виновным в коррупции.



Китай назвал \"цену\" высшей меры для коррупционеров

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Чжан Шауочун пробудет за решеткой 15 лет своей жизни.

Также, сообщают китайские средства массовой информации, он обязан выплатить штраф в размере 6 миллионов юаней.

В общей сложности же Чжан Шауочун за 23 года работы на различных должностях присвоил себе имущество и денежные средства на общую сумму в 67 миллионов юаней.