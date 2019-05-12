Партия Порошенко обвинила Россию в давлении на коренные народы

Партия "Блок Петра Порошенко" заявила о своем намерении обратиться в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО и ОБСЕ с просьбой осудить "системные нарушения прав коренных народов" в России.
По словам украинских депутатов, с 2014 года в отношении народов Северного Кавказа, Урала и Сибири многократно усилилось "политическое и ассимилирующее давление".
Коренные народы подвергаются преследованиям за их политические убеждения, прежде всего, за их позицию "по поводу вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма". Как утверждают в партии Порошенко, российская власть всячески препятствует проведению мирных протестов и запрещает деятельность национальных организаций.
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