Партия Порошенко обвинила Россию в давлении на коренные народы

Партия "Блок Петра Порошенко" заявила о своем намерении обратиться в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО и ОБСЕ с просьбой осудить "системные нарушения прав коренных народов" в России.



Закон о языке на Украине: Киев создает лингвистическую инквизицию / Новости от 25.04.2019 20:58

По словам украинских депутатов, с 2014 года в отношении народов Северного Кавказа, Урала и Сибири многократно усилилось "политическое и ассимилирующее давление".

Коренные народы подвергаются преследованиям за их политические убеждения, прежде всего, за их позицию "по поводу вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма". Как утверждают в партии Порошенко, российская власть всячески препятствует проведению мирных протестов и запрещает деятельность национальных организаций.