Китай отказался участвовать в переговорах по ядерному оружию с США и Россией

Китай не станет участвовать в трехсторонних переговорах с Россией и США по сокращению ядерного вооружения. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.



Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия / Новости от 26.04.2019 14:32

"Китай выступает против того, чтобы кто-то говорил от имени Китая, мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении", - передает агенство "РИА Новости" слова дипломата.

Он добавил, что ядерный арсенал Китая находится на минимально допустимом уровне необходимой национальной безопасности, его нельзя сопоставить с ядерным арсеналом России и Соединенных Штатов.

Страны с самым большим арсеналом должны выполнять свои обязательства по разоружения и существенно сократить ядерное оружие, чтобы создать условия для присоединения других стран к ядерному разоружению, подчеркнул представитель китайского МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал о желании Китая стать участником трехсторонней ядерной сделки. По словам американского лидера, этот вопрос он уже обсудил с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что американские эксперты не обращались к российским коллегам для обсуждения идеи Трампа о полном отказе от ядерного оружия. Поэтому в Кремле не могут дать оценку предложению американского президента.

Читайте также: Трамп заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия

Трамп поменяет снятие санкций на ядерное оружие России