Песков: представители США и России пока не обсуждали отказ от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что американские эксперты не обращались к российским коллегам для обсуждения идеи Дональда Трампа о полном отказе от ядерного оружия. Поэтому в Кремле не могут дать оценку предложению американского президента.



Трамп готовит \"ядерную сделку\" с Россией?

"Инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов, они, конечно, приветствуются, но в данном случае трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы знать детали, что имеет в виду президент Трамп", — сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, представители Вашингтона пока не проявляли никакой инициативы в этом вопросе.

Напомним, что о необходимости избавления от ядерного оружия всем странам, у которых оно имеется, Дональд Трамп заявил, комментируя встречу глав России и Северной Кореи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным источников CNN в Белом доме ведется ускоренная работа по подготовке нового ядерного соглашения, которое Вашингтон намерен предложить Москве и Пекину. По мнению рядя экспертов, под видом борьбы за сокращение ядерных вооружений Трамп намерен избавиться от ограничений, заложенных в действующем российско-американском договоре СНВ.

Источник фото: "Правда.Ру"

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