Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в настоящее время у Киева в отношениях с Россией "из общего" осталось только одно - государственная граница.
"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из этого "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал политик на своей странице в Facebook.
Он добавил, что возвращение контроля за "каждым миллиметром" российско-украинской границы со стороны Москвы станет шагом к налаживанию двусторонних отношений.
"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев плену, - все это ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами", - заключил Зеленский и добавил, что не может назвать такое отношение "братским".
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