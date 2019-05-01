МИД Канады раскритиковал китайские власти за смертный приговор канадцу

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обеспокоена "бесчеловечностью и жестокостью" китайской системы правосудия. Такое заявление глава МИД Канады высказала в связи с вынесением смертного приговора гражданину Канады, который занимался производством и контрабандой наркотиков в Китае.



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"Наша страна осуждает вынесение смертного приговору канадцу в Китае. Более того, Канада будет осуждать применение смертной казни в любой стране мира. Это очень бесчеловечное и жестокое наказание", - заявила Фриланд.

Согласно результатам расследования, канадец Фань Вэй вместе с сообщниками начал производство наркотических веществ в 2012 году в городе Цзянмэнь. Они изготовили почти 64 килограмма метамфетамина. После задержания Фань Вэя и У Цзыпина их приговорили к смертной казни.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором рассматривались различные способы смертной казни из всех стран мира. Сегодня широко распространены достаточно экзотические виды казни в Саудовской Аравии, Иране и арабских странах.

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