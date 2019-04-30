Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, признался, что был счастлив выполнять свои обязанности.
"Спасибо украинскому народу за то, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации", - написал Порошенко на своем канале в Telegram после официального оглашения Центральной избирательной комиссией результатов президентских выборов на Украине.
Напомним, что ЦИК Украины объявил Владимира Зеленского окончательным победителем выборов президента. По итогам обработки 100% протоколов лидер партии "Слуга народа" набрал 73% голосов избирателей, а действующий президент страны Петр Порошенко - всего 24%.
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