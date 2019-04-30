В Крайстчерче полиция обнаружила взрывчатку и боеприпасы

Полиция Новой Зеландии обнаружила в одном из домов города Крайстчерч сверток со взрывным устройством и боеприпасы.
Как сообщает пресс-служба новозеландской полиции, опасная находка была сделана в заброшенном доме на одной из улиц города. Позднее в дом прибыли саперы и обезвредили взрывное устройство, уточняют в управлении полиции.
Сотрудники полиции также задержали 33-летнего местного жителя, который оказывает содействие следствию. Не уточняется, имеет ли задержанный какое-либо отношение к найденным боеприпасам.
Напомним, что в результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерча 15 марта погибли 50 человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести.
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