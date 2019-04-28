В Германии увидели угрозу со стороны правых экстремистов

Правые экстремисты в Германии представляют все большую опасность для немецкого общества и государства, поскольку их активизация грозит резким всплеском насилия.
Как пишет газеты Welt am Sonntag со ссылкой на секретный доклад Федерального ведомства по охране конституции, представители различных правоэкстремистских течений и небольшие группировки "имеют потенциал" к совершению террористических актов. Наиболее вероятно, что их исполнителями будут одиночки, отслеживать которых труднее всего.
Немецкие радикалы недовольны растущей миграцией и действиями исламистов. По данным контрразведки Германии, правые радикалы активно готовятся к гражданской войне и разрушению существующего общественного порядка. Экстремисты готовы использовать оружие в случае обострения политической ситуации в стране, подчеркивают журналисты.
"Правоэкстремистские структуры сегодня представляют для нашей демократии опасность, которой не наблюдалось еще никогда после 1945 года", - сказал член комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб Константин фон Нотц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уголовная полиция Германии раскрыла заговор целого ряда немецких военнослужащих.
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