МИД Мексики обвинил патрули США в вымогательствах у мигрантов

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что американские пограничные патрули запугивают мигрантов, пытающихся пересечь границу, и вымогают у них деньги.



Остановить мигрантов: США направят на границу с Мексикой до 15 тысяч военных / Новости от 01.11.2018 14:27

"Правительство Мексики выражает глубокую озабоченность действиями по запугиванию и вымогательствам у мигрантов со стороны групп "дружинников" на границе штата Нью-Мексико", - приводит агентство "РИА Новости" отрывок из заявления внешнеполитического ведомства.

В МИД Мексики подчеркнули, что патрулирование и обеспечение безопасности государственной границы, проводимое вне законных структур США, угрожает безопасности мигрантов. Также подобные действия гражданских патрулей нарушают права человека в отношении людей, которые ищут убежища.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении создать на границе с Мексикой "живую" стену из военнослужащих, если конгресс не выделит средства на возведение заградительных сооружений.