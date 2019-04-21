МИД Мексики обвинил патрули США в вымогательствах у мигрантов

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что американские пограничные патрули запугивают мигрантов, пытающихся пересечь границу, и вымогают у них деньги.
"Правительство Мексики выражает глубокую озабоченность действиями по запугиванию и вымогательствам у мигрантов со стороны групп "дружинников" на границе штата Нью-Мексико", - приводит агентство "РИА Новости" отрывок из заявления внешнеполитического ведомства.
В МИД Мексики подчеркнули, что патрулирование и обеспечение безопасности государственной границы, проводимое вне законных структур США, угрожает безопасности мигрантов. Также подобные действия гражданских патрулей нарушают права человека в отношении людей, которые ищут убежища.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении создать на границе с Мексикой "живую" стену из военнослужащих, если конгресс не выделит средства на возведение заградительных сооружений.
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