Трамп готов построить "стену" из людей на границе с Мексикой

5 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет создать на границе с Мексикой "живую" стену из военнослужащих, если конгресс не выделит средства на возведение заградительных сооружений.

"Большое количество беженцев попадают в Мексику, чтобы пересечь нашу границу и оказаться в США. В связи с этим мы уже укрепили свои южные границы. Но если потребуется, мы создадим "живую" стену", — написал американский лидер в Twitter.

Трамп обратил внимание пользователей социальной сети на то, что таких радикальных мер можно было бы избежать, если бы Конгресс США выделил средства на укрепление пограничных сооружений.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что у Трампа есть последний шанс реализовать свой проект по строительству стены на границе с Мексикой. Для этого президенту США необходимо ввести режим чрезвычайного положения, и взять средства из фонда чрезвычайных ситуаций.

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