Трамп готов построить "стену" из людей на границе с Мексикой

5 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет создать на границе с Мексикой "живую" стену из военнослужащих, если конгресс не выделит средства на возведение заградительных сооружений.
"Большое количество беженцев попадают в Мексику, чтобы пересечь нашу границу и оказаться в США. В связи с этим мы уже укрепили свои южные границы. Но если потребуется, мы создадим "живую" стену", — написал американский лидер в Twitter.
Трамп обратил внимание пользователей социальной сети на то, что таких радикальных мер можно было бы избежать, если бы Конгресс США выделил средства на укрепление пограничных сооружений.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что у Трампа есть последний шанс реализовать свой проект по строительству стены на границе с Мексикой. Для этого президенту США необходимо ввести режим чрезвычайного положения, и взять средства из фонда чрезвычайных ситуаций.
Читайте также:
Трамп может ввести режим ЧП, чтобы профинансировать строительство стены
Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике
Трамп: Мексика заплатит за строительство стены
Эксперты иронизируют над идеей Дональда Трампа построить стену между США и Мексикой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.