В ДНР заговорили об окончании войны и компенсации от Украины

Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР подаст иск в суд на Украину после завершения боевых действий. Об этом он сообщил в кулуарах пятого Ялтинского международного экономического форума.



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Пушилин уточнил, что на территории ДНР ведет работу специальная комиссия, которая оценивает весь ущерб, нанесенный украинскими военными. Непризнанная республика подаст в суд на Украину с требованием компенсировать нанесенные убытки только после завершения гражданской войны. По мнению Пушилина, делать это ранее — не имеет смысла.

С аналогичной инициативой только в отношении Крыма высказывались депутаты Госдумы. Они также предлагали в марте текущего года подать иск в суд и потребовать с Украины компенсировать причиненный ущерб на Крымском полуострове.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о секретном совещании, на котором обсуждалось будущее Донецкой Народной Республики после убийства Александра Захарченко. Совещание состоялось в Ростове-На-Дону.

На фото: Денис Пушилин

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