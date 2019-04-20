В ДНР заговорили об окончании войны и компенсации от Украины

Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР подаст иск в суд на Украину после завершения боевых действий. Об этом он сообщил в кулуарах пятого Ялтинского международного экономического форума.
Пушилин уточнил, что на территории ДНР ведет работу специальная комиссия, которая оценивает весь ущерб, нанесенный украинскими военными. Непризнанная республика подаст в суд на Украину с требованием компенсировать нанесенные убытки только после завершения гражданской войны. По мнению Пушилина, делать это ранее — не имеет смысла.
С аналогичной инициативой только в отношении Крыма высказывались депутаты Госдумы. Они также предлагали в марте текущего года подать иск в суд и потребовать с Украины компенсировать причиненный ущерб на Крымском полуострове.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о секретном совещании, на котором обсуждалось будущее Донецкой Народной Республики после убийства Александра Захарченко. Совещание состоялось в Ростове-На-Дону.
На фото: Денис Пушилин
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