Кандидаты в президенты Казахтана пройдут обследование у психиатра

Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала список заболеваний, при которых не допускается выдвижение гражданина кандидатом на выборы президента страны. Документ утвержден приказом министерства здравоохранения республики.



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В перечне 107 психиатрических диагнозов. Около 10% списка составляют деменции, связанные с разнообразными заболеваниями. Четверть списка — расстройства, вызванные злоупотреблением алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами. Также в документе фигурируют различные виды шизофрении, мании, аффективные расстройства. Завершает перечень педофилия.

Отсутствие этих психических нарушений кандидаты должны подтвердить справкой, которую необходимо оформить в медучреждениях по месту жительства.

Выборы президента Казахстана назначены на 9 июня 2019 года, выдвижение кандидатов завершится 28 апреля. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что дочь первого главы государства Дарига Назарбаева, которой приписывали президентские амбиции, заявила о своем неучастии в выборах. Правящая партия страны "Нур-Отан" пока не объявила своего кандитата.

Источник фото: Центральная избирательная комиссия Казахстана

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