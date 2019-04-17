Кандидаты в президенты Казахтана пройдут обследование у психиатра

Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала список заболеваний, при которых не допускается выдвижение гражданина кандидатом на выборы президента страны. Документ утвержден приказом министерства здравоохранения республики.
В перечне 107 психиатрических диагнозов. Около 10% списка составляют деменции, связанные с разнообразными заболеваниями. Четверть списка — расстройства, вызванные злоупотреблением алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами. Также в документе фигурируют различные виды шизофрении, мании, аффективные расстройства. Завершает перечень педофилия.
Отсутствие этих психических нарушений кандидаты должны подтвердить справкой, которую необходимо оформить в медучреждениях по месту жительства.
Выборы президента Казахстана назначены на 9 июня 2019 года, выдвижение кандидатов завершится 28 апреля. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что дочь первого главы государства Дарига Назарбаева, которой приписывали президентские амбиции, заявила о своем неучастии в выборах. Правящая партия страны "Нур-Отан" пока не объявила своего кандитата.
Источник фото: Центральная избирательная комиссия Казахстана
Читайте также
Астана станет Нур-Султаном: надолго ли?
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Президент Казахстана заявил о необходимости смены алфавита в стране
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.