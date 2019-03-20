Астана станет Нурсултаном: надолго ли?

Столица Казахстана — Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?

И.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить название столицы государства на Нурсултан в честь первого президента. То же самое он предложил сделать со всеми главными городскими улицами страны — назвать их в честь первого президента. В среду парламент утвердил данное предложение.

Действительно, есть такая традиция на Востоке — возвеличивать лидера при жизни: лидер нации, с нуля все построил, имел успех. Но с точки зрения демократической страны, коей считает себя Казахстан — это обычный культ личности. О переименовании столицы говорят давно — в 2008 и 2013 и в 2016 годах были такие предложения, но сам Назарбаев высказывался против.

Заметим, что первый президент Казахстана, согласно "Закону о лидере нации", принятому в 2010 году, даже после отставки не может быть арестован, привлечен к административной или уголовной ответственности за действия, совершенные им в период исполнения полномочий президента, а после их прекращения — связанные с осуществлением статуса "лидера нации". Гарантии неприкосновенности распространяются также на имущество Назарбаева и совместно проживающих с ним членов семьи.

Можно только посочувствовать жителям города, который много раз переименовывался за свою историю. Это значит, что истории у него нет. В царское время это был Акмолинск, при Хрущеве — Целиноград, при независимом Казахстане — Акмола. В 1998 году власти решили, что это имя (в переводе на русский — "Белая могила") не подходит новой столице и, не мудрствуя лукаво, так и назвали столицу — Столицей (Астана). Долговечным ли будет нынешнее переименование, покажет время. Если речь идет о закреплении статуса отца-основателя — подобно Ататюрку в Турции, то, возможно, это надолго, если это наносное, и к власти придут националисты, то, как и на Украине, популярны станут другие герои, а Назарбаева развенчают, как "пособника агрессора", хотя бы потому, что именно он был инициатором создания ЕАЭС.

Как сказал "Правде.Ру" директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, "политический класс Казахстана считает, что Астана является проектом Назарбаева". Если это предложение будет поддержано населением Казахстана — это суверенное решение суверенной страны, сказал политолог. "Астана, действительно создана волей, энергией и идеей Нурсултана Назарбаева. Это такой фантастический город в центре степи, современный развивающийся мегаполис, который дает казахстанцам возможность почувствовать себя частью глобального мира", — отметил Юрий Солозобов.

Со своей стороны, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин сказал для "Правды.Ру", что переименование Астаны — это элемент культа личности. "То, что достаточно сложно представить себе на территории нашего государства, в Центральной Азии воспринимается несколько по-другому", — отметил эксперт. Но это еще и демонстрация абсолютной лояльности к Назарбаеву и.о. президента, и послание населению страны, что курс останется прежним — "стабильность, предсказуемость, преемственность".

"Изменения на текущем этапе транзита власти будут еле заметные и носить демонстрационный характер. Надо дождаться более значимых решений по проведению выборов, замещению поста спикера в Сенате, возможных изменений в системе Центральной избирательной комиссии. Это позволит более четко представлять себе, какие шаги власть будет предпринимать дальше", — сказал Андрей Грозин.

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