Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана одобрил предложение временно исполняющего обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева изменить название столицы государства с Астаны на Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Tengrinews.

Соответствующие поправки будут вскоре внесены в Конституцию страны. Решение о переименовании Астаны было принято в двух чтениях в ходе совместного заседания депутатов нижней и верхней палат Сената. Решение единогласно одобрили все парламентарии.

"Таким образом, я могу сообщить, уважаемые коллеги, что принято историческое решение", - сказал заявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и переименовать Астану в Нурсултан. Токаев также добавил, что намерен добиться того, чтобы главные улицы во всех городах страны тоже были названы в честь Назарбаева.

Как сообщала "Правда.Ру" Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Республику почти 30 лет, сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он сообщил в телеобращении к народу страны 19 марта. Он сохранит за собой посты члена Совета Безопасности и главы партии Nur Otan.

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