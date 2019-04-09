Дарига Назарбаева не претендует на пост президента Казахстана

Спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Об этом 9 апреля сообщил журналистам ее помощник Сауле Мустафиева.

"Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", — передает слова Мустафиевой интернет-издание TengriNews.

Дочь Нурсултана Назабраева была единогласно избрана спикером парламента после того, как эту должность оставил Касым-Жомарт Токаев, занявший пост президента страны.

Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. О своем участии в них в качестве кандидата уже заявил руководитель парламентской фракции коммунистов Айкын Конуров.

Напомним, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия 19 марта, сообщив об этом в телевизионном обращении. В соответствии с конституцией страны, его пост занял спикер парламента Касым-Жомарт Токаев. Как сообщала "Правда.Ру", одной из первых озвученных Токаевым законодательных инициатив стало предложение перевести национальный алфавит на латиницу.

Источник фото: wikimedia. org

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