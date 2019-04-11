Президент Молдавии отправился с неофициальным визитом в Москву.

Президент Молдавии Игорь Додон совершает визиты в страны СНГ, не уведомляя об этом предварительно общественность. Так, 11 апреля пресс-служба президента распространила протокольную видеозапись его встречи с Александром Лукашенко в Минске, которая ранее не анонсировалась. Из слов белорусского президента понятно, что 11 апреля Игорь Додон должен встретиться с российским руководством.
"Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством будете видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям", — сказал Александр Лукашенко Игорю Додону.
Окружение президента не дает комментариев относительно поездок главы государства. А его советник по внешней политике Аурел Чокой вовсе сознался, что не знает, где находится президент.
Ряд молдавских СМИ предполагают, что в Москве Игорь Додон обсуждает шаги по преодолению парламентского кризиса в стране. С момента выборов, которые состоялись 24 февраля, в парламенте отсутствует правящая коалиция, которая должна сформировать правительство.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Игорь Додон может распустить новый парламент.
Источник фото: Президентура республики Молдова
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