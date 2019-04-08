Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения.

Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство. Требование прозвучало в эфире телеканала "ИнТБ".
"У нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения. Это либо рабы, либо оккупанты — и все", — сказала экс-депутат Верховной Рады от Львовской области.
Напомним, что согласно данным исследования социологического холдинга "Ромир", проведенного в марте 2017 года, 66% жителей Украины общаются в своих семьях на русском языке, 34% используют его на работе. Как сообщала "Правда.Ру", смотреть русскоязычные фильмы и телепрограммы предпочитают 39% украинцев, а 78% хотят, чтобы их дети говорили на русском языке.
Ранее Ирина Фарион обвинила самого популярного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского в плохом владении украинским языком и даже призвала отправить его за "за решетку", если тот не научится лучше говорить по-украински.
Источник фото: wikimedia. org
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