Литовский суд приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года бывшего главу Министерства обороны Советского Союза Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Об этом сообщают литовские средства массовой информации.
Так, согласно предоставленной информации, Язова и Головатова заочно обвинили в преступлениях против человечности и военных правонарушениях. Бывший глава Министерства обороны СССР получил 10 лет тюрьмы, а экс-офицер КГБ — 12 лет тюрьмы. И Дмитрий Язов, и Михаил Головатов на данный момент находятся в России.
Напомним, что в далеком 1990-м году правительство Литвы объявило о восстановлении независимости республики. Советская власть выступила резко против этого.
В 1991-м году Литву захлестнули массовые акции протеста. СССР перебросила в Прибалтику бойцов спецподразделений. В результате столкновений в центре Вильнюса, столице Литвы, погибли 14 человек, а еще около тысячи были ранены.
В Литве считают, что в гибели граждан страны виноваты советские солдаты. Российская сторона же заявляет, что огонь по митингующим велся с крыш близлежащих домов, что свидетельствует о тщательно продуманной провокации.
Судебные заседания по делу о трагических событиях 1991 года начались в 2016 году. Отметим, что Следственный комитет Российской Федерации также возбудил дело — против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что солдаты Североатлантического альянса в Прибалтике ведут себя некрасиво, грязно и невоспитанно. Так, например, военнослужащие НАТО за последние годы несколько раз дрались в питейных заведениях Латвии и даже справляли малую нужду на один из главных памятников современной Риги.
Фото: flickr.com.
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