Причиной получасового простоя аэропорта во Франкфурте-на-Майне стал дрон

Сотрудникам крупнейшего в Европе аэропорта во Франкфурте-на-Майне пришлось остановить отправление и прием воздушных рейсов из-за беспилотника, который был замечен в южной части аэропорта.

Простой аэропорта составил около 30 минут. Это время потребовалось правоохранительным органам и службе безопасности аэропорта, чтобы идентифицировать воздушную цель. Уже спустя полчаса работа аэропорта была восстановлена, о чем свидетельствует публикация на официальном аккаунте аэропорта в Twitter. Полиция никак не прокомментировала случившееся и не рассказала об итогах проверки.

Ранее подобные инциденты происходили в крупнейших аэропортах мира: "Гатвик", "Хитроу", а также в международном аэропорту Дублина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как ученики московской школы №1252 имени Сервантеса разработали и собрали уникальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Машина предназначена для наблюдения за флорой и фауной в городских условиях. С этим изобретением восьмиклассники заняли первое место на конкурсе инженерных проектов "ЗD-бум".

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