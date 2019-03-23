Спецпрокурор Мюллер закончил расследование "российского вмешательства" в выборы президента США

Телеканал Fox News сообщил о завершении расследования "российского вмешательства" в выборы президента США. Спецпрокурор Мюллер передал отчет генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки Уильяму Барру.

Роберт Мюллер

"Спецпрокурор Мюллер закончил подготовку итогового отчета своего расследования и передал его генпрокурору Уильяму Барру. Теперь генеральному прокурору США предстоит сделать выбор, какую информацию придавать гласности, а какую — нет", — сообщили журналисты Fox News.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американский президент Дональд Трамп обвинил Владимира Путина во вмешательстве в выборы президента США. Трамп после встречи в Хельсинки заявил, что Владимира Путина можно считать персонально ответственным за российское вмешательство в выборы США. "Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным", — такое заявление сделал Трамп в интервью каналу CBS.

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