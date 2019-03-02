Правительство США запросит налоговые декларации Трампа за 10 лет

Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен запросить налоговые декларации действующего президента страны Дональда Трампа за последние 10 лет.

Об этом, ссылаясь на информированные источники в правительстве США, сообщает американский телеканал NBC.

Таким образом, сообщают средства массовой информации, Конгресс Соединенных Штатов Америки хочет проверить действующего американского президента на предмет мошеннических действий. Бюджетный комитет палаты представителей, согласно предоставленной информации, уже занялся подготовкой запроса о предоставлении необходимых документов.

Напомним, что Дональд Трамп занял пост президента США в январе 2017 года. Трамп является 45-ым президентом Соединенных Штатов Америки. Отметим, что на протяжении правления Дональда Трампа главу государства постоянно преследуют различные обвинения от представителей американского правительства. Так, например, Дональда Трампа обвиняют в работе на Российскую Федерацию, расизме, антисемитизме и даже в связях с порноактрисами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не доверяет американским спецслужбам. Так, сообщает все тот же телеканал NBC, глава государства якобы отказывается читать доклады и донесения ЦРУ — разведки США.

Фото: flickr. com.

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