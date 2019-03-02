Лукашенко объяснил отказ Белоруссии признать независимость Абхазии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему официальный Минск не признал независимость республики Абхазия.

Так, заявил Александр Лукашенко, сам он готов был признать независимость Абхазии. Но, по словам главы государства, ему помешало вмешательство Североатлантического альянса.

Представители НАТО, поясняет Александр Лукашенко, пригрозили Белоруссии отключением от международной банковской системы. Североатлантический альянс, заявил Лукашенко, якобы пообещал постсоветской республике "полную изоляцию" в том случае, если страна признает независимость республики Абхазия.

Отметим, что на сегодняшний день Белоруссия также не входит в список государств, официально признавших Крымский полуостров частью Российской Федерации. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве иностранных дел Белоруссии попытались объяснить свою позицию по этому вопросу. В главном внешнеполитическом ведомстве страны, что примечательно, хотят помирить Россию и Украину, а не вставать между ними.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти, если Москва не выделит Минску солидную денежную компенсацию за налоговый маневр России. Нефти, уверен президент Белоруссии, в мире много, и поставщиков найти легко, считает он.

"Правда.Ру" также писала о том, что Александр Лукашенко поделился своим прогнозом относительно грядущих на Украине президентских выборов. Так, президент Белоруссии уверен, что победу в них одержит нынешний глава Украины Петр Порошенко.

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