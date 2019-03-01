Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветская республика не пострадает от налогового маневра, инициированного Российской Федерацией.

Напомним, что суть налогового маневра России заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть при параллельном повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых. Это, отметим, приведет к значительному подорожанию российской нефти для Белоруссии до мирового уровня.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко же пригрозил найти замену российской нефти в том случае, если Минск и Москва не договорятся о денежной компенсации со стороны России. Глава государства считает, что современная Белоруссия может пережить потерю 400 миллионов долларов — именно столько страна потеряет от налогового маневра России. Затем, указал Александр Лукашенко, Белоруссии можно задуматься уже и о покупке нефти "со стороны".

Нефти в мире, заявил президент Белоруссии, "покупай сколько хочешь". "Вопрос лишь в цене", — указал глава государства.

Отметим, что от налогового маневра России 400 миллионов долларов Белоруссия потеряет лишь в текущем году. В ближайшие годы, согласно предварительным оценкам официального Минска, потери составят порядка 6 миллиардов долларов.

Напомним, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не первый раз грозит найти замену российской нефти. Скорее всего, таким способом глава государства намерен "выбить" из Российской Федерации денежную компенсацию за невыгодный Минску российский налоговый маневр.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, будто и Белоруссия, и Россия, образовались посредством выхода из состава Украины.

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