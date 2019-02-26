Пограничника в Эстонии уволили со службы из-за российского гражданства

Сотрудник Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии был уволен со службы из-за наличия у него российского гражданства, об этом сообщает новостное агентство ERR.
Отмечается, что уволенный пограничник является гражданином Эстонии по рождению и работал в Департаменте полиции и пограничной охраны более десяти лет.
В конце прошлого года было установлено, что у сотрудника помимо эстонского есть также и российский паспорт. Согласно действующему законодательству страны, граждане иностранных государств не могут работать в государственных ведомствах Эстонии.
Сотруднику было предложено добровольно отказаться от российского гражданства, сделать это он отказался. В связи с этим, пишет агентство, работник был уволен.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в столице Эстонии Таллине местная языковая инспекция потребовала от властей города убрать афиши на русском языке. В ведомстве уточнили, что, согласно эстонскому законодательству, переводить афиши мероприятий и прочие сообщения на иностранные языки не запрещено. Но предпочтение должно отдаваться национальному языку, поскольку именно он является единственным государственным языком в Эстонии.
Также "Правда.Ру" напоминает о том, как житель Латвии пожаловался на курсы мореходства на русском языке. По его мнению, это является случаем языковой дискриминации.
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