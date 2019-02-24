Додон обвинил Тирасполь в подкупе избирателей на выборах в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство Приднестровья в подкупе избирателей на проходящих 24 февраля выборах молдавского парламента. По словам Додона, представители Тирасполя обещают участникам голосования деньги за поддержку проевропейской Демократической партии.

В подтверждение своих слов президент обратил внимание на активное участие в голосовании жителей Приднестровской молдавской республики.

— Более 10 тысяч избирателей из Приднестровья приняли участие в выборах — это очень высокая явка. Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя, — заявил Додон во время пресс-подхода к журналистам на избирательном участке.

В свою очередь, представители Демпартии также жалуются на приднестровских избирателей, которых подозревают в действиях в интересах Додона.

Спикер парламента Приднестровья Галина Антюфеева в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что на подчиненной Тирасполю территории не открывалось участков для голосования на молдавских выборах. Но некоторые граждане имеют молдавские паспорта, и поэтому могут выбирать парламент соседней страны.

— Мы с уважением отнеслись к просьбе молдавского руководства не мешать им принимать участие в голосовании. Что касается обвинений в фальсификациях со стороны некоторых молдавских партий, то власти Приднестровья к этому отношения не имеют, — заявила Антюфеева.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спикер молдавского парламента Анриан Канду обвинил во вмешательстве в молдавские выборы Россию.

Источник фото: архив "Правды.Ру"

Читайте также

Посольство США в Кишиневе предупредило о молдавском Майдане "в любой момент"

СМИ: президент Молдавии получил "анонимку" с предупреждением о подготовке покушения

Почему Молдавия не станет второй Украиной