Додон обвинил Тирасполь в подкупе избирателей на выборах в Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство Приднестровья в подкупе избирателей на проходящих 24 февраля выборах молдавского парламента. По словам Додона, представители Тирасполя обещают участникам голосования деньги за поддержку проевропейской Демократической партии.
В подтверждение своих слов президент обратил внимание на активное участие в голосовании жителей Приднестровской молдавской республики.
— Более 10 тысяч избирателей из Приднестровья приняли участие в выборах — это очень высокая явка. Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя, — заявил Додон во время пресс-подхода к журналистам на избирательном участке.
В свою очередь, представители Демпартии также жалуются на приднестровских избирателей, которых подозревают в действиях в интересах Додона.
Спикер парламента Приднестровья Галина Антюфеева в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что на подчиненной Тирасполю территории не открывалось участков для голосования на молдавских выборах. Но некоторые граждане имеют молдавские паспорта, и поэтому могут выбирать парламент соседней страны.
— Мы с уважением отнеслись к просьбе молдавского руководства не мешать им принимать участие в голосовании. Что касается обвинений в фальсификациях со стороны некоторых молдавских партий, то власти Приднестровья к этому отношения не имеют, — заявила Антюфеева.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спикер молдавского парламента Анриан Канду обвинил во вмешательстве в молдавские выборы Россию.
Источник фото: архив "Правды.Ру"
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