Гражданам ОАЭ списали долги перед банками.

Крупнейшие банки Объединенных Арабских Эмиратов обнулили задолженность граждан страны по кредитам. Общая сумма списания составила около ста миллионов долларов. Под долговую амнистию попали более трех тысяч человек. Об этом сообщает крупнейшее англоязычное издание ОАЭ GulfNews, ссылаясь на председателя Верховного комитета Фонда урегулирования задолженностей Джабера Мохаммада Ганема аль-Сувейди.
Совместная акция Федерации банков и Центрального банка ОАЭ приурочена к "Году толерантности", который объявил президент государства шейх Халифа бен Заед аль-Нахайян.
По словам Аль-Сувейди, данная инициатива является частью политики по обеспечению достойной жизни и социальной стабильности в стране. Также чиновник заметил, что достижение толерантности возможно лишь благодаря практическим мерам, наподобие предпринятой банками.
Списание долгов населения по кредитам — обычная практика для Объединенных арабских эмиратов. Так, в 2012 году гражданам списали почти полмиллиарда долларов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что судебные приставы списали безнадежные долги россиян на сумму в триллион рублей.
Источник фото: wikimedia.org
Читайте также
Россия "подарила" миру 76 миллиардов долга
Россияне набрали кредитов и не могут их отдать
Менеджеры смеются: нищие бюджетники навсегда в кредитной кабале
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Российском государственном военном архиве.
Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку. Причина - решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан.
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.