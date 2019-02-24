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Гражданам ОАЭ списали долги перед банками

Мир » Азия » Ближний Восток

Крупнейшие банки Объединенных Арабских Эмиратов обнулили задолженность граждан страны по кредитам. Общая сумма списания составила около ста миллионов долларов. Под долговую амнистию попали более трех тысяч человек. Об этом сообщает крупнейшее англоязычное издание ОАЭ GulfNews, ссылаясь на председателя Верховного комитета Фонда урегулирования задолженностей Джабера Мохаммада Ганема аль-Сувейди.

Гражданам ОАЭ списали долги перед банками.

Совместная акция Федерации банков и Центрального банка ОАЭ приурочена к "Году толерантности", который объявил президент государства шейх Халифа бен Заед аль-Нахайян.

По словам Аль-Сувейди, данная инициатива является частью политики по обеспечению достойной жизни и социальной стабильности в стране. Также чиновник заметил, что достижение толерантности возможно лишь благодаря практическим мерам, наподобие предпринятой банками.

Списание долгов населения по кредитам — обычная практика для Объединенных арабских эмиратов. Так, в 2012 году гражданам списали почти полмиллиарда долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что судебные приставы списали безнадежные долги россиян на сумму в триллион рублей.

Источник фото: wikimedia.org

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Темы ОАЭ банки списание долгов
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