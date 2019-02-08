В РПЦ опровергли "бодрые рапорты" украинских СМИ о переходах в "новую церковь"

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда считает преувеличенной опубликованную на Украине оценку числа приходов, перешедших в новую "автокефальную церковь".
"Некоторые украинские СМИ бодро рапортуют о переходе уже 200 храмов канонической церкви в новую структуру, томосоносную ПЦУ (или СЦУ). Это неправда. Перешедших храмов не более 30. В 45 храмах произошли привычные для раскольников захваты", — написал Легойда в Telegram.
При этом, еще примерно в 120 храмах настоятелей и прихожан пытаются силой заставить отречься от канонической церкви. Об этом сообщил заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ Николай Данилевич в интервью одесскому телеканалу.
Во многих приходах страны сейчас проходят собрания, которые подтверждают приверженность участников УПЦ. Так, по данным синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, в Харьковской епархии ни одна община не перешла в ПЦУ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об обращении епископа УПЦ Гедеона Макаровского госсекретарю США Майку Помпео с просьбой обратить внимание на ущемление свободы совести на Украине.
Источник фото: church. ua
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