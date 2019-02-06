Епископ УПЦ пожаловался американским конгрессменам на притеснения

Викарий Киевской митрополии, епископ Гедеон Макаровский посетил Конгресс США и рассказал конгрессменам о проблемах Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает пресс-служба Десятинного монастыря.
В ходе встречи священник подчеркнул, что у верующих Украины возникает множество трудностей, связанных с нарушением их международных прав, а также с их притеснением внутри страны: радикалы нападают на храмы УПЦ, угрожают священнослужителям и избивают прихожан.
Епископ передал воззвание госсекретарю Майклу Помпео и Конгрессу США, в котором, в частности, просил рассмотреть факты нарушений закона Украины "о свободе совести и религиозных организаций".
В сообщении отмечается, что конгрессмены выразили "глубокое сожаление о том, что в Украине сегодня нарушаются конституционные права верующих", пообещав разобраться в сложившейся религиозной проблеме, а также выразили свою полную поддержку УПЦ на территории Соединенных Штатов.
Ранее, "Правда.Ру" сообщала, что Украинская православная церковь начала активную фазу борьбы с Петром Порошенко, а украинские священники запустили в Facebook флешмоб в поддержку Церкви и священников.
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