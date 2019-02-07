Глава НАТО Столтенберг решил побороться за ДРСМД

Североатлантический альянс заинтересован в спасении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом в интервью немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столстенберг.

Он подчеркнул, что Россия должна воспользоваться своей возможностью вернуться к выполнению условий Договора в ближайшие полгода, поскольку "контракт, который уважает лишь одна сторона, не работает". И пообещал, что НАТО в свою очередь также продолжит диалог с Москвой по вопросу усиления контроля над вооружениями.

Говоря о возможных причинах выхода Соединенных Штатов из соглашения, Столстенберг указал, что российская сторона не раз выражала своей недовольство запретом на разработку и размещение на своей территории оружия, которое без всяких ограничений создают в Китае, Индии, Пакистане и Иране. Эта причина, по мнению генерального секретаря, не может служить оправданием нарушений Россией своих обязательств. "Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров", - заключил он.

Глава НАТО отверг возможность заключения компромиссного решения, при котором Россия переместит свои ракеты дальше на восток, чтобы их радиус действия не достиг Европы. Альянс рассматривает только полное запрещение ядерных ракет средней дальности. Впрочем, уточнил политик, это условие не относится к Соединенным Штатам: "Что касается американских ракет, то они являются оборонительными. Это совсем другое. США не нарушают договор".

В заключении беседы с изданием, Столстенберг еще раз напомнил, что для России пришло время начать выполнять условия соглашения и проявить уважение к границам европейских государств, чего "Россия в случае с Украиной явно не делала".

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что в НАТО рассказали о вариантах ответа на прекращение действия ДРСМД.

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