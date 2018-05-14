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Источник Правда.Ру

National Interest: Су-57 "съест" F-22 Raptor на закуску

Мир

Российский истребитель пятого поколения Су-57 по своим характеристикам превзошел F-22 Raptor.

National Interest: Су-57 "съест" F-22 Raptor на закуску. 386885.jpeg
mil.ru

Как пишет The National Interest,  после того как российский самолет оснастят новым двигателем второго этапа, он станет полноправным конкурентом для "Раптора".

Эксперты отмечают, что новый двигатель обладает силой тяги около 15 000 кгс. С ним Су-57 окажется на высоте, особенно учитывая всеракурсное управление вектором тяги, считают специалисты.

С учетом того, что Россия в принципе не верит в эффективность системы невидимости, боковые радары на Су-57 позволят ему обмануть американские самолеты-невидимки, которые фиксируют противника по принципу доплеровского смещения.

Не исключено, что Су-57 будут использовать тактику, в соответствии с которой самолет летит перпендикулярно к радару вражеского истребителя и оказывается в слепой зоне для F-22.

Самолет также имеет полностью цифровой борт, бортовое радиоэлектронное оборудование, интегрированное в единую автоматизированную систему управления войсками и оружием, добавил Виктор Мураховский в беседе с корреспондентом Pravda. Ru.

По его словам, по всей видимости, Су-57 будут применять только на средних высотах, "то есть пять километров и немного выше", чтобы исключить поражение огнем зенитной артиллерии и переносных зенитно-ракетных комплексов. К сожалению, Су-25 работал на меньших высотах, осуществляя разведку целей, поэтому был сбит именно огнем ПЗРК, отметил эксперт "Правды.Ру".

"Там грамотные люди управляют, поверьте, всеми этими делами на авиабазе Хмеймим, и поэтому такие случаи будут исключены в отношении, по крайней мере, вот этого опытного самолета", - рассказал "Правде.Ру" Виктор Мураховский.

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Новый истребитель Су-57 из ПЗРК не сбить

 

 

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Темы F-22 истребитель
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