Baltimore Sun: Путин бьется с Западом за историческую справедливость

Российский президент Владимир Путин 7 мая вступил в свой четвёртый президентский срок. При этом Запад так до сих пор и не понял, чем руководствуется лидер России.

Как пишет автор The Baltimore Sun Ала Кречун Графф, чаще всего Запад черпает знания о России из коротких новостей и не понимает её долгосрочного политического направления.

Она отмечает, что в ноябре в Ливадийском дворце в Ялте Путин открыл памятник российскому царю Александру III. Это символично: Александр III известен своим отказом от курса на европеизацию и поворотом к поиску исконно русских политических ценностей, традиций и норм.

Президент России в своем речи на инаугурации провёл параллели со своим собственным имиджем "известного государственного деятеля, патриота с глубоким чувством личной ответственности за судьбу страны". Именно этими позициями Путин обосновал внешнеполитическую позицию Москвы в последние годы. Эта политика, как в 1880-е годы, так и сейчас, "обеспечила рост влияния и авторитета России в мире", подчеркнул Путин.

По мнению Графф следующие шесть лет правления Путина президент охарактеризовал сам, обобщив правления Александра как "эпоху возвращения к корням и исторической справедливости".

"Понимание России Владимира Путина требует внимания к историческим смыслам. Без рассмотрения в долгосрочной перспективе действия, импульсы и страхи России останутся непонятыми, а связи Запада с Москвой всегда будут хрупкими", - резюмировала автор The Baltimore Sun.

Напомним, что инаугурация избранного президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года ровно в полдень, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент приехал на нее на супер-лимузине "Кортеж" российской сборки.

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину»,- заявил президент России.

Также он принес клятву на Конституции Российской Федерации и признал - "многое, но далеко ещё не всё восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам ещё предстоит напряжённо работать".

"Считаю своим долгом сделать все для России, для настоящего и будущего. Цель моей жизни - служение людям, нашему Отечеству!",- заключил он.

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